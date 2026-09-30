Volkswagen Aktie 42805829 / US9286625010
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30.09.2026 13:14:00
Porsche vor BGH erfolgreich – Milliardenforderungen abgewiesen - Aktie steigt
Der jahrelange Rechtsstreit um die gescheiterte Übernahme von Volkswagen ist für die Porsche SE endgültig beendet.
BGH weist Schadensersatzforderungen zurück
Die Kläger hatten der Porsche SE vorgeworfen, die Märkte beim schrittweisen Aufbau der VW-Beteiligung ab 2005 nicht rechtzeitig über die tatsächlichen Absichten informiert zu haben. Mit dem Beschluss des BGH steht nun bindend fest, dass den Klägern keine Ansprüche auf Schadensersatz zustehen. Die ausgesetzten sechs Ausgangsverfahren müssen auf Basis dieses Urteils nun formal abgewiesen werden. Das Kapitalanleger-Musterverfahren ist damit rechtskräftig abgeschlossen.
Die Porsche-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,57 Prozent auf 46,01 Euro.
DOW JONES
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