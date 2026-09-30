Buy-Note für Zalando-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Margendruck im Geschäft mit Privatkunden halte an, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Zalando sei nicht immun, zeige in der Branche aber weiterhin relative Stärke.

Aktienanalyse online: Die Zalando-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:21 Uhr 2.3 Prozent auf 22.37 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 56.46 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 267’943 Zalando-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 büsste die Aktie um 11.7 Prozent ein. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Zalando am 03.11.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



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