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30.09.2026 10:46:42

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für chronische und seltene Erkrankungen habe den Kapitalmarkttag zur Präsentation seiner Ambitionen bis 2031 genutzt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Insgesamt äußerte er sich positiv./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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