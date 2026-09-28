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Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

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30.09.2026 10:47:54

Roche Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Entgegen der Marktreaktion sieht der Analyst Emmanuel Papadakis den jährlichen Pharmatag der Schweizer geringfügig positiv, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
340.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
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