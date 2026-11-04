freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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freenet Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet auf "Neutral" belassen. Die Wettbewerbsdynamik auf dem deutschen Telekommarkt verbessere sich langsam, schrieb Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Preisgestaltung liege der Fokus der Telekombetreiber zunehmend auf Wert statt auf Datenvolumen. Mit Blick auf Freenet schrieb der Analyst, dass es der Aktie angesichts verhaltener Entwicklungen an kurzfristig positiven Impulsen mangele. Dabei verwies er auf eine Neubewertung des Auftragsbestands im Mobilfunkbereich und schwächer als erwartete Trends bei Waipu TV./ck/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Neutral
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
22.98 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
23.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
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