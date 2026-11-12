freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
22.30CHF
0.80CHF
3.72 %
16:29:12
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.11.2026 11:21:11
freenet Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen mit einem Kursziel von 24,50 Euro auf "Neutral" belassen. Polo Tang sprach am Donnerstag von durchwachsenen Zahlen für das dritte Quartal. Die Papiere des Internet- und Mobilfunkkonzerns seien preiswert, die längerfristigen Aussichten seien aber auch fragwürdig./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 18:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Neutral
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
24.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24.26 €
|
Abst. Kursziel*:
0.99%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
24.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.74%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu freenet AG
|
15:58
|Schwacher Handel: TecDAX gibt am Donnerstagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt mittags zurück (finanzen.ch)
|
12:26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
11:21
|Freenet steigert Umsatz kräftig - Jahresziele bestätigt - Aktie gefragt (AWP)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu freenet AG
|13:58
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13:58
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13:58
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|22.30
|3.72%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:50
|
Jefferies & Company Inc.
Merck Hold
|14:49
|
Jefferies & Company Inc.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|14:48
|
JP Morgan Chase & Co.
NVIDIA Overweight
|14:47
|
Jefferies & Company Inc.
Saint-Gobain Buy
|14:11
|
Baader Bank
MLP Buy
|13:58
|
Goldman Sachs Group Inc.
TAG Immobilien Buy
|13:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
freenet Buy