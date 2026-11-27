Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1.09 Prozent auf 29’582.27 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 325.617 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.465 Prozent auf 29’400.14 Punkte an der Kurstafel, nach 29’263.97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29’586.11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29’399.26 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 2.66 Prozent. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 30’495.47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bewegte sich der MDAX bei 32’947.28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 29’531.25 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.51 Prozent nach. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26’803.25 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Siltronic (+ 5.81 Prozent auf 50.45 EUR), HENSOLDT (+ 4.56 Prozent auf 83.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.48 Prozent auf 44.34 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4.35 Prozent auf 79.20 EUR) und Salzgitter (+ 4.08 Prozent auf 43.92 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil PUMA SE (-1.45 Prozent auf 23.15 EUR), Ströer SE (-0.82 Prozent auf 38.76 EUR), LEG Immobilien (-0.65 Prozent auf 53.45 EUR), Lufthansa (-0.57 Prozent auf 8.66 EUR) und Fraport (-0.53 Prozent auf 66.15 EUR) unter Druck.

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 163’681 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 40.544 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.07 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch