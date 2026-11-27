SMI 998089 / CH0009980894
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27.11.2026 19:14:00
KW 48: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
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|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX schliesst höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.