MDAX 252367 / DE0008467416
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27.11.2026 12:26:18
Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Freitagmittag im Plus
Der MDAX im Performance-Check.
Am Freitag notiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1.35 Prozent stärker bei 29’657.77 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 325.617 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.465 Prozent auf 29’400.14 Punkte an der Kurstafel, nach 29’263.97 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 29’695.19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29’399.26 Punkten verzeichnete.
MDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 2.92 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, lag der MDAX-Kurs bei 30’495.47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32’947.28 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.11.2025, den Wert von 29’531.25 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.27 Prozent nach unten. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 7.97 Prozent auf 107.00 EUR), Siltronic (+ 6.75 Prozent auf 50.90 EUR), AIXTRON SE (+ 5.38 Prozent auf 27.42 EUR), HENSOLDT (+ 5.11 Prozent auf 83.44 EUR) und Salzgitter (+ 4.93 Prozent auf 44.28 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen RTL (-1.04 Prozent auf 28.50 EUR), LEG Immobilien (-0.84 Prozent auf 53.35 EUR), Ströer SE (-0.77 Prozent auf 38.78 EUR), PUMA SE (-0.72 Prozent auf 23.32 EUR) und Evonik (-0.59 Prozent auf 18.54 EUR).
MDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 641’346 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 40.544 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.07 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.12 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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