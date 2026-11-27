Vor 5 Jahren wurde das freenet-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das freenet-Papier letztlich bei 22.44 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die freenet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 44.563 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2026 auf 25.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’118.54 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11.85 Prozent vermehrt.

Der freenet-Wert an der Börse wurde auf 2.88 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der freenet-Aktie fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des freenet-Papiers wurde der Erstkurs mit 68.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch