Am Freitag legt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1.38 Prozent auf 3’888.51 Punkte zu. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 537.278 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.258 Prozent höher bei 3’845.41 Punkten in den Freitagshandel, nach 3’835.52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3’845.41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’893.75 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 2.11 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 27.10.2026, den Wert von 4’092.64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4’104.52 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bei 3’563.36 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.29 Prozent aufwärts. Bei 4’284.41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Elmos Semiconductor (+ 7.97 Prozent auf 107.00 EUR), Siltronic (+ 6.75 Prozent auf 50.90 EUR), SMA Solar (+ 5.84 Prozent auf 46.74 EUR), OHB SE (+ 5.62 Prozent auf 203.00 EUR) und AIXTRON SE (+ 5.38 Prozent auf 27.42 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Ottobock (-2.00 Prozent auf 39.30 EUR), Drägerwerk (-0.51 Prozent auf 117.20 EUR), ATOSS Software (-0.48 Prozent auf 83.50 EUR), freenet (-0.24 Prozent auf 25.04 EUR) und Deutsche Telekom (-0.11 Prozent auf 27.12 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’184’859 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 214.306 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch