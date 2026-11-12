Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’111 0.4%  SPI 21’263 0.3%  Dow 52’126 -0.7%  DAX 26’691 0.1%  Euro 0.9230 -0.1%  EStoxx50 6’380 -0.2%  Gold 3’891 -2.4%  Bitcoin 60’294 -2.0%  Dollar 0.8327 0.0%  Öl 93.7 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
RWE-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight
Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Daimler Truck-Aktie mit Overweight
Brenntag-Aktie im Plus: Neue Plattform, neue Mittelfristziele
BASF-Aktie im Plus: Neue MDI-Anlage in Louisiana geht in Betrieb
Führungsfrage bei NVIDIA: Diese Namen stehen bei einer Huang-Ablösung im Raum - Aktie unter Druck
Suche...
Plus500 Depot

freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5

22.26
CHF
0.76
CHF
3.53 %
14:37:22
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2026 13:58:28

freenet Buy

freenet
22.47 CHF 2.18%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen mit einem Kursziel von 31,80 Euro auf "Buy" belassen. Paul Sidney attestierte dem Mobilfunk- und Medienkonzern am Donnerstagmittag ein solides drittes Quartal. Gemeinsam mit den Zahlen des Konkurrenten Telefonica spreche dies dafür, dass sich die Aussichten am deutschen Mobilfunkmarkt im Hinblick auf das Jahr 2027 verbesserten. Er glaubt an eine wieder bessere Kursentwicklung./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: freenet AG Buy
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
31.80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.30 € 		Abst. Kursziel*:
30.86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.65%
Analyst Name::
Paul Sidney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu freenet AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu freenet AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:21 freenet Neutral UBS AG
11.11.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 freenet Neutral UBS AG
14.10.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen