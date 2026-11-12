freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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freenet Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen mit einem Kursziel von 31,80 Euro auf "Buy" belassen. Paul Sidney attestierte dem Mobilfunk- und Medienkonzern am Donnerstagmittag ein solides drittes Quartal. Gemeinsam mit den Zahlen des Konkurrenten Telefonica spreche dies dafür, dass sich die Aussichten am deutschen Mobilfunkmarkt im Hinblick auf das Jahr 2027 verbesserten. Er glaubt an eine wieder bessere Kursentwicklung./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
31.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.30 €
|
Abst. Kursziel*:
30.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.65%
|
Analyst Name::
Paul Sidney
|
KGV*:
-
Nachrichten zu freenet AG
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|04.11.26
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|29.09.26
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Aktien in diesem Artikel
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|3.81%
Aktuelle Aktienanalysen
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