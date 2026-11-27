MDAX 252367 / DE0008467416
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27.11.2026 15:58:22
Freundlicher Handel: So entwickelt sich der MDAX nachmittags
Der MDAX gewinnt aktuell an Fahrt.
Um 15:41 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 1.01 Prozent fester bei 29’558.45 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 325.617 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.465 Prozent höher bei 29’400.14 Punkten in den Freitagshandel, nach 29’263.97 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 29’399.26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 29’695.19 Einheiten.
MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 2.57 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30’495.47 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Wert von 32’947.28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 29’531.25 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4.59 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Punkten.
Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Elmos Semiconductor (+ 6.56 Prozent auf 105.60 EUR), AUTO1 (+ 4.63 Prozent auf 15.59 EUR), HENSOLDT (+ 4.38 Prozent auf 82.86 EUR), Siltronic (+ 4.19 Prozent auf 49.68 EUR) und Salzgitter (+ 3.41 Prozent auf 43.64 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Schaeffler (-1.33 Prozent auf 5.18 EUR), Evonik (-1.29 Prozent auf 18.41 EUR), Lufthansa (-0.73 Prozent auf 8.65 EUR), PUMA SE (-0.64 Prozent auf 23.34 EUR) und TUI (-0.56 Prozent auf 6.79 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 921’734 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 40.544 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die TUI-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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