TecDAX 1548840 / DE0007203275
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27.11.2026 17:58:34
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone
Der TecDAX schloss den Handelstag im Plus ab.
Am Freitag steht der TecDAX via XETRA schlussendlich 1.43 Prozent im Plus bei 3’890.21 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 537.278 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.258 Prozent auf 3’845.41 Punkte an der Kurstafel, nach 3’835.52 Punkten am Vortag.
Bei 3’845.41 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3’896.32 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 2.16 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4’092.64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4’104.52 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.11.2025, den Stand von 3’563.36 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7.34 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten markiert.
Tops und Flops im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Elmos Semiconductor (+ 9.18 Prozent auf 108.20 EUR), SMA Solar (+ 7.61 Prozent auf 47.52 EUR), Siltronic (+ 5.08 Prozent auf 50.10 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5.07 Prozent auf 21.14 EUR) und HENSOLDT (+ 4.84 Prozent auf 83.22 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Ottobock (-3.24 Prozent auf 38.80 EUR), Drägerwerk (-0.85 Prozent auf 116.80 EUR), ATOSS Software (-0.24 Prozent auf 83.70 EUR), United Internet (-0.08 Prozent auf 25.36 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0.00 Prozent auf 43.53 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’947’184 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 214.306 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.