freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
21.66CHF
0.36CHF
1.69 %
10:08:33
SWX
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11.11.2026 09:11:32
freenet Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Die verbesserten Vertragsbedingungen mit Telefonica Deutschland verminderten Bedenken hinsichtlich der Gewinnentwicklung und untermauerten seine Einschätzung der Aktie des Telekommunikationsunternehmens, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.56 €
|
Abst. Kursziel*:
23.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.67%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu freenet AG
|
09:28
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:28
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
10.11.26
|EQS-News: Telefónica Deutschland und freenet legen neuen Grundstein für weitere zehn Jahre Partnerschaft (EQS Group)
|
10.11.26
|EQS-News: Telefónica Deutschland and freenet lay the foundation for another ten years of partnership (EQS Group)
|
10.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu freenet AG
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|21.68
|1.78%
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