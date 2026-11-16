freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
22.40CHF
0.24CHF
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SWX
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16.11.2026 09:41:27
freenet Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Kundenzuwächse und strategische Entwicklungen erzeugten ein beruhigendes Bild, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar nach dem jüngsten Quartalsbericht./rob/ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.70 €
|
Abst. Kursziel*:
17.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.15%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu freenet AG
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
13.11.26
|MDAX aktuell: MDAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
13.11.26
|MDAX aktuell: MDAX nachmittags in Rot (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu freenet AG
|09:41
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|09:41
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|09:41
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|12.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|22.46
|1.35%
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