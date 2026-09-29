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Kursverlauf 29.09.2026 17:58:14

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Plus

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Plus

Der TecDAX schloss den Dienstagshandel mit Gewinnen ab.

Deutsche Telekom
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Zum Handelsschluss verbuchte der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.79 Prozent auf 4’000.56 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 559.270 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.449 Prozent höher bei 3’986.98 Punkten, nach 3’969.15 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3’978.29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’025.44 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 4’119.39 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 29.06.2026, den Stand von 3’848.92 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, lag der TecDAX noch bei 3’618.95 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10.38 Prozent nach oben. Bei 4’284.41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern markiert.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 7.17 Prozent auf 77.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.40 Prozent auf 71.20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5.39 Prozent auf 152.40 EUR), PVA TePla (+ 5.39 Prozent auf 31.66 EUR) und Infineon (+ 4.83 Prozent auf 59.30 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5.59 Prozent auf 28.40 EUR), OHB SE (-4.58 Prozent auf 179.00 EUR), Drägerwerk (-3.70 Prozent auf 119.80 EUR), Ottobock (-2.55 Prozent auf 53.60 EUR) und IONOS (-2.39 Prozent auf 33.44 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6’748’988 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 214.589 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.71 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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