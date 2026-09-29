Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Dienstagshandel im Minus

Am Dienstag ging der MDAX nahezu unverändert (minus 0.12 Prozent) bei 30’858.18 Punkten aus dem Handel. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 346.557 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.201 Prozent auf 30’957.61 Punkte an der Kurstafel, nach 30’895.59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30’839.82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31’157.77 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der MDAX mit 33’029.91 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der MDAX einen Stand von 31’483.64 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, notierte der MDAX bei 30’117.57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0.392 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 7.17 Prozent auf 77.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.40 Prozent auf 71.20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5.39 Prozent auf 152.40 EUR), AIXTRON SE (+ 4.38 Prozent auf 36.46 EUR) und TUI (+ 3.38 Prozent auf 6.84 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil thyssenkrupp (-3.95 Prozent auf 14.59 EUR), K+S (-3.07 Prozent auf 15.18 EUR), RENK (-3.02 Prozent auf 38.43 EUR), RTL (-2.99 Prozent auf 29.20 EUR) und IONOS (-2.39 Prozent auf 33.44 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Aktuell weist die TUI-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 3’912’739 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39.893 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 2.79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch