NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport vor den am 5. August erwarteten Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Graham Hunt verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass nun die Konsensschätzungen veröffentlicht wurden. Er liege beim operativen Ergebnis (Ebitda) um 2,1 Prozent unter der Konsensprognose, schrieb er. Insgesamt bleibe er mit Blick auf den Flughafenbetreiber vorsichtig und sieht Spielraum für Enttäuschungen./ck/he;