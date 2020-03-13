Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

13.03.2020
19.11.2025 07:34:08

Fraport Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport zwar von 58 auf 65 Euro angehoben, die inzwischen hoch bewerteten Aktien aber von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Papiere der Frankfurter würden nach ihrem starken Lauf nicht nur gegenüber den Konkurrenten Aena und ADP mit einer Prämie gehandelt, sondern auch gegenüber dem eigenen inneren Wert, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend in seiner Neubewertung. Er ist zudem weitaus skeptischer für den Barmittelzufluss 2026/27 als der Markt. Seine Prognose beträgt nur etwa die Hälfte des Konsenses./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:13 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

