Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
64.95CHF
1.75CHF
2.77 %
12:13:24
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.12.2025 10:31:48
Fraport Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Hold" belassen. Die Verkehrszahlen für November seien solide gewesen, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Anlass für eine Veränderung der bestehenden Schätzungen zu dem Flughafenbetreiber gebe es unterdessen nicht./mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
69.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
69.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
70.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.64%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fraport AG
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt (finanzen.ch)
|
10.12.25