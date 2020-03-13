Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
Fraport Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall sieht den Zuschlag für die Betriebskonzession am brasilianischen Flughafen Jericoacoara kaum kursbewegend. Sie erinnerte an die Größenordnung. Am Jericoacoara-Airport habe es 2024 212.000 Passagiere gegeben, für Fraport Brazil derweil 2023 mehr als 13 Millionen. Sie zieht 2023 zum Vergleich heran, weil die Zahl 2024 durch eine Flutkatastrophe belastet lediglich bei 9,5 Millionen gelegen habe./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Neutral
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
77.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
71.45 €
|
Abst. Kursziel*:
7.77%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
71.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.24%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
