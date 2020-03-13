Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fraport
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall sieht den Zuschlag für die Betriebskonzession am brasilianischen Flughafen Jericoacoara kaum kursbewegend. Sie erinnerte an die Größenordnung. Am Jericoacoara-Airport habe es 2024 212.000 Passagiere gegeben, für Fraport Brazil derweil 2023 mehr als 13 Millionen. Sie zieht 2023 zum Vergleich heran, weil die Zahl 2024 durch eine Flutkatastrophe belastet lediglich bei 9,5 Millionen gelegen habe./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Neutral
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
77.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
71.45 € 		Abst. Kursziel*:
7.77%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
71.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.24%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

