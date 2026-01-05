Fraport 65.69 CHF 1.67% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Sell" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Cristian Nedelcu hält in einer am Montag vorliegenden Studie die Markterwartungen an den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) des Flughafenbetreibers für 2027 für viel zu hoch./mis/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT



