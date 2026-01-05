Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
65.15CHF
0.85CHF
1.32 %
12:53:44
SWX
05.01.2026 11:21:00
Fraport Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Sell" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Cristian Nedelcu hält in einer am Montag vorliegenden Studie die Markterwartungen an den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) des Flughafenbetreibers für 2027 für viel zu hoch./mis/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Sell
Unternehmen:
Fraport AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
70.60 €
Abst. Kursziel*:
-7.93%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
70.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
-8.06%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fraport AG
11:27
|Deutsche Flughäfen erwarten mehr Passagiere im neuen Jahr (AWP)
31.12.25