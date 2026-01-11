Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NVIDIA-Boom 11.01.2026 01:32:00

NVIDIA-Aktie im Ausblick 2026: Kann der Konzern 8,5 Billionen Dollar erreichen?

NVIDIA-Aktie im Ausblick 2026: Kann der Konzern 8,5 Billionen Dollar erreichen?

Spekulationen über eine mögliche Rekord-Marktkapitalisierung von NVIDIA in 2026 sorgen für Aufmerksamkeit am Markt.

• Evercore-ISI-Analyst hebt NVIDIA-Kursziel für 2026 an
• NVIDIA profitiert von einem hohen Auftragsbestand
• Das CUDA-Ökosystem sichert NVIDIAS Marktführerschaft im KI-Chip-Markt

NVIDIA auf Rekordkurs

Die Rally bei NVIDIA setzt sich fort und Analysten wie Evercore-ISI-Analyst Mark Lipacis passen ihre Erwartungen nach oben an. Mark Lipacis hebt seine Kursziel-Prognose für 2026 von 261 US-Dollar auf 352 US-Dollar an, wie ein Bericht von 24/7 Wall Street unter Bezug auf die Evercore-ISI-Analyse vom 20. November 2025 zeigt. Sollten seine Erwartungen eintreten, würde dies einem potenziellen Sprung von rund 90 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 185,04 US-Dollar entsprechen (Stand: Schlusskurs vom 08.01.2026). Damit könnte eine Marktkapitalisierung von bis zu 8,5 Billionen US-Dollar erreicht werden.

Massiver Auftragsbestand treibt Wachstum an

Grund für den Optimismus ist ein Auftragsbestand von 500 Milliarden US-Dollar für 2025 und 2026. NVIDIA profitiert dabei von der steigenden Nachfrage nach KI-Rechenleistung grosser Tech-Unternehmen, so der Bericht weiter. Lipacis erwartet, dass der Umsatz bis Mitte 2026 um 79 Prozent wachsen kann.

Trotz der Rally bleibt die Aktie im Vergleich zu Konkurrenten wie AMD oder Intel noch günstig bewertet.

Führungsposition im KI-Chip-Markt

NVIDIA dominiert den KI-Chip-Markt, unterstützt durch das umfassende CUDA-Ökosystem, das den Wechsel zu anderen Herstellern teuer und aufwendig macht. Selbst chinesische Startups wie DeepSeek kehrten nach gescheiterten Tests mit Huawei-Chips wieder zu NVIDIA zurück.

2006 brachte NVIDIA die Plattform CUDA auf den Markt. Durch sie war es möglich, die GPUs für paralleles Rechnen nutzbar zu machen und Programmierung in C zu ermöglichen. Heute setzten zahlreiche Anwendungen, vor allem im Bereich Machine Learning und Deep Learning auf CUDA, um von der hohen Rechenleistung der Grafikarten zu profitieren.

Risiken und Grenzen der NVIDIA-Euphorie

Trotz der Marktführerschaft mahnen Experten zur Vorsicht. Grosse Hyperscaler wie Alphabet oder Amazon aber auch das Tech-Unternehmen Meta Platforms entwickeln eigene Chips, um unabhängiger von NVIDIA zu werden, so der Bericht weiter. Entscheidend für die weitere Entwicklung von NVIDIA ist, wie sich der KI-Markt in den kommenden Jahren entwickelt.

Ausblick 2026 für NVIDIA-Aktie

Die Aussicht auf massive Nachfrage und NVIDIAs dominierende Stellung im KI-Chip-Bereich stützen die optimistischen Prognosen, berichtet 24/7 Wall Street. Ob eine Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen US-Dollar im Jahr 2026 erreicht werden kann, hängt jedoch massgeblich vom weiteren Wachstum des KI-Marktes und der Wettbewerbsfähigkeit von NVIDIA ab.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie im Blick: Wird das Langfristpotenzial von Analysten unterschätzt?
Jim Chanos warnt: Bilanzierungsrisiken könnten Tech-Aktien und NVIDIA-Partner treffen
NVIDIA-Aktie als Massstab: Mizuho sieht Parallelen bei Quantencomputing-Werten

Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com,Muhammad Alimaki / Shutterstock.com,gguy / Shutterstock.com
