Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
41.67CHF
-83.33CHF
-66.66 %
13.03.2020
SWX
18.11.2025 07:34:06
Fraport Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 94 auf 86 Euro gesenkt und die Aktien nach überdurchschnittlichen Kursgewinnen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Patrick Creuset hob am Dienstag in seiner Neubewertung zudem das Risiko steigender Investitionen und einer wieder etwas geringeren Kapitaldisziplin hervor./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Neutral
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
86.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
73.10 €
|
Abst. Kursziel*:
17.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
70.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.30%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fraport AG
|
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Fraport-Aktie gewinnt: Oktober mit mehr Fluggästen dank Herbstferien (Dow Jones)
|
12.11.25
|Börse Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
11.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
11.11.25
|Fraport-Aktie nach starkem Quartalsergebnis mit Kursfeuerwerk (finanzen.ch)
|
11.11.25
|MDAX aktuell: MDAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
11.11.25
|Fraport kappt Passagierprognose und winkt mit Dividende - Kurssprung (AWP)
Analysen zu Fraport AG
|07:34
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05:58
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|41.67
|-66.66%
