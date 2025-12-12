Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'881 -0.2%  SPI 17'721 -0.1%  Dow 48'368 -0.7%  DAX 24'201 -0.4%  Euro 0.9340 0.1%  EStoxx50 5'724 -0.5%  Gold 4'263 -0.4%  Bitcoin 71'641 -2.5%  Dollar 0.7964 0.2%  Öl 61.0 -0.9% 
Plus500 Depot

Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

64.30
CHF
-1.10
CHF
-1.68 %
17:18:19
SWX
12.12.2025 16:49:13

Fraport Hold

Fraport
64.60 CHF -1.90%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach der Bestätigung einer Dividendenzahlung im Jahr 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die avisierte Ausschüttung von einem Euro je Aktie decke sich mit seiner Erwartung, schrieb Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
72.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
69.00 € 		Abst. Kursziel*:
4.35%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
69.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.75%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

