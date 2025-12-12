Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
64.30CHF
-1.10CHF
-1.68 %
17:18:19
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.12.2025 16:49:13
Fraport Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach der Bestätigung einer Dividendenzahlung im Jahr 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die avisierte Ausschüttung von einem Euro je Aktie decke sich mit seiner Erwartung, schrieb Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
69.00 €
|
Abst. Kursziel*:
4.35%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
69.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.75%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fraport AG
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:12
|Fraport plant erste Dividende seit der Pandemie - Aktie unter Druck (AWP)
|
14:26
|Fraport zahlt nach Pause von sechs Jahren wieder eine Dividende (Dow Jones)
|
13:41
|EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Geschäftsplan 2026 / Wiederaufnahme Dividende (EQS Group)
|
13:41
|EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Business Plan 2026 / Resumption of Dividend (EQS Group)
|
11.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.12.25
|Fraport-Aktie sinkt dennoch: Passagierplus im November (Dow Jones)
|
11.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)