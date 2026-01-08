Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagmittag

Am Donnerstag verbucht der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0.77 Prozent auf 31’818.51 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 376.156 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.061 Prozent schwächer bei 32’045.01 Punkten, nach 32’064.64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 32’125.91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31’778.81 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 2.11 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 08.12.2025, den Wert von 29’665.08 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 30’848.82 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 25’574.85 Punkten.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3.83 Prozent auf 79.90 EUR), RATIONAL (+ 2.69 Prozent auf 686.00 EUR), RENK (+ 2.60) Prozent auf 63.47 EUR), Fraport (+ 1.90 Prozent auf 74.95 EUR) und United Internet (+ 1.85 Prozent auf 29.74 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-3.86 Prozent auf 19.95 EUR), PUMA SE (-3.52 Prozent auf 21.66 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.05 Prozent auf 41.34 EUR), TRATON (-2.48 Prozent auf 31.44 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2.47 Prozent auf 65.25 EUR).

Welche Aktien im MDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’349’365 Aktien gehandelt. Mit 41.428 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Im MDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Evonik lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.38 Prozent.

Redaktion finanzen.ch