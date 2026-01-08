Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’301 -0.2%  SPI 18’334 -0.3%  Dow 48’996 -0.9%  DAX 25’092 -0.1%  Euro 0.9309 -0.1%  EStoxx50 5’909 -0.3%  Gold 4’427 -0.7%  Bitcoin 71’773 -1.4%  Dollar 0.7972 -0.1%  Öl 60.6 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Roche1203204Novartis1200526Partners Group2460882Swiss Re12688156
Top News
Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
Roche-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Regulatorische Kritik: BaFin moniert Mängel bei Clearstream - Deutsche Börse-Aktie im Minus
FintechWerx-Aktie: Starke Volatilität - Verluste und Vision im Fokus
Bitcoin unter Druck: Der leise Rückzug der Langfrist-Investoren und der Blick auf 2026
Suche...

TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

MDAX-Kursverlauf 08.01.2026 12:26:17

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagmittag

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagmittag

Der MDAX zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer.

TeamViewer
5.42 CHF 3.34%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag verbucht der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0.77 Prozent auf 31’818.51 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 376.156 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.061 Prozent schwächer bei 32’045.01 Punkten, nach 32’064.64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 32’125.91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31’778.81 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 2.11 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 08.12.2025, den Wert von 29’665.08 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 30’848.82 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 25’574.85 Punkten.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3.83 Prozent auf 79.90 EUR), RATIONAL (+ 2.69 Prozent auf 686.00 EUR), RENK (+ 2.60) Prozent auf 63.47 EUR), Fraport (+ 1.90 Prozent auf 74.95 EUR) und United Internet (+ 1.85 Prozent auf 29.74 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-3.86 Prozent auf 19.95 EUR), PUMA SE (-3.52 Prozent auf 21.66 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.05 Prozent auf 41.34 EUR), TRATON (-2.48 Prozent auf 31.44 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2.47 Prozent auf 65.25 EUR).

Welche Aktien im MDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’349’365 Aktien gehandelt. Mit 41.428 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Im MDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Evonik lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.38 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?