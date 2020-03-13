Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
41.67CHF
-83.33CHF
-66.66 %
13.03.2020
SWX
14.11.2025 12:37:19
Fraport Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 80 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen auf vergleichbarer Basis moderat übertroffen, auf den ersten Blick im Quartalsbericht aber sogar deutlich, schrieb Andrew Lobbenberg bereits am Mittwoch. Die Frankfurter zeigten im mauen Geschäft weiter Ausgabendisziplin./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
