SMI 12'588 -1.2%  SPI 17'320 -1.3%  Dow 47'457 -1.7%  DAX 23'654 -1.6%  Euro 0.9183 -0.4%  EStoxx50 5'642 -1.8%  Gold 4'117 -1.3%  Bitcoin 75'470 -4.6%  Dollar 0.7894 -0.4%  Öl 63.8 1.1% 
Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

41.67
CHF
-83.33
CHF
-66.66 %
13.03.2020
SWX
14.11.2025 12:37:19

Fraport Overweight

Fraport
72.03 CHF 0.27%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 80 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen auf vergleichbarer Basis moderat übertroffen, auf den ersten Blick im Quartalsbericht aber sogar deutlich, schrieb Andrew Lobbenberg bereits am Mittwoch. Die Frankfurter zeigten im mauen Geschäft weiter Ausgabendisziplin./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
77.40 € 		Abst. Kursziel*:
16.28%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
77.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.05%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13.11.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Fraport Hold Deutsche Bank AG
11.11.25 Fraport Kaufen DZ BANK
11.11.25 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Fraport Hold Warburg Research
mehr Analysen
CHF
