Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

41.67
CHF
-83.33
CHF
-66.66 %
13.03.2020
SWX
26.11.2025 10:09:33

Fraport Outperform

Fraport
66.45 CHF -1.27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Fraport auf "Outperform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Nach einem durchwachsenen dritten Quartal für die europäische Luftfahrtbranche sähen die Trends für das Schlussquartal ein wenig besser aus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Das Winter-Wachstum bleibe aber wohl moderat. Unter den Fluggesellschaften bevorzugt Irving mittelfristig IAG. Bei den Flughafenbetreibern zieht er Fraport und Aena den Konkurrenten Aeroports de Paris und Flughafen Zurich vor./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 18:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Outperform
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
83.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
71.15 € 		Abst. Kursziel*:
16.65%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
71.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.25%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse