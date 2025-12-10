Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

64.75
CHF
1.55
CHF
2.45 %
10:48:12
SWX
11.12.2025 09:08:39

Fraport Hold

Fraport
64.98 CHF 2.50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für November mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Der Flugverkehr am Frankfurter Flughafen habe die geplante Kapazität übertroffen, schrieb Graham Hunt am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
72.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
69.25 € 		Abst. Kursziel*:
3.97%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
69.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.15%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

