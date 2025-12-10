Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
64.75CHF
1.55CHF
2.45 %
10:48:12
SWX
11.12.2025 09:08:39
Fraport Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für November mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Der Flugverkehr am Frankfurter Flughafen habe die geplante Kapazität übertroffen, schrieb Graham Hunt am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
69.25 €
|
Abst. Kursziel*:
3.97%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
69.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.15%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fraport AG
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
09.12.25
|MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fraport von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
02.12.25
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.11.25
|Fraport-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
28.11.25
|Fraport-Aktie im Plus: Frankfurter Flughafenbetreiber erweitert Brasilien-Portfolio (Dow Jones)
|
26.11.25
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
|
25.11.25
|MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Fraport-Aktie wenig verändert: Sanierung von Terminal 2 beginnt planmässig 2028 (Dow Jones)
Analysen zu Fraport AG
|09:08
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Fraport Sell
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|64.75
|2.45%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:07
|
UBS AG
Delivery Hero Buy
|10:06
|
Bernstein Research
Carl Zeiss Meditec Outperform
|10:03
|
UBS AG
E.ON Neutral
|10:01
|
JP Morgan Chase & Co.
Carl Zeiss Meditec Underweight
|09:51
|
UBS AG
Roche Buy
|09:46
|
UBS AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|09:41
|
UBS AG
Douglas Neutral