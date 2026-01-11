Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Robotaxi-Boom 11.01.2026 01:12:00

Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives warnt vor entscheidender Phase - Robotaxis 2026 im Fokus

Ein Analyst sieht für Tesla 2026 ein entscheidendes Jahr. Das Unternehmen könnte in dieser Phase erheblich an Wert gewinnen.

• Wedbush-Analyst sieht 2026 als Schlüsselmoment für Tesla
• Teslas-Marktkapitalisierung könnte auf 2 bis 3 Billionen US-Dollar steigen
• Autonome Technologien könnten 2026 im Fokus von Teslas Wachstum stehen

Wedbush-Analyst Daniel Ives schrieb am 15. Dezember 2025 auf X (ehemals Twitter), dass Tesla ein entscheidendes Jahr bevorstehe. Seiner Meinung nach könnte die Marktkapitalisierung des US-Unternehmens 2026 auf rund 2 Billionen US-Dollar steigen und bis Ende des Jahres sogar 3 Billionen US-Dollar erreichen.

Tesla-Aktie erreicht Rekordhoch: Ives sieht grosses Robotaxi-Potenzial

Ives beschreibt laut TipRanks, dass Tesla mithilfe von Elon Musk eine entscheidende Wachstumsphase erreichen wird. In diesem Zusammenhang prognostiziert er, dass Tesla 2026 Robotaxis in über 30 US-Städten einsetzen wird, wobei er das Potenzial von KI und autonomem Fahren auf mindestens eine Billion US-Dollar taxiert.

Am 14. Dezember postete ein X-Nutzer ein Video, das ein Tesla-Robotaxi ohne Sicherheitsfahrer in Austin, Texas zeigt. Elon Musk reagierte auf den Post und erklärte, dass Tesla nun autonome Fahrzeuge ohne Sicherheitsfahrer teste.

Ives, der auf TipRanks zu den Top-Analysten zählt, bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Aktie und gibt das höchste Kursziel unter Analysten an, welches bei 600 US-Dollar liegt.

Ives sieht schnellen Robotaxi-Ausbau bei Tesla

Ives geht davon aus, dass Teslas Robotaxi-Pläne in den kommenden Monaten deutlich an Tempo gewinnen werden, da die Regulierung für Full Self-Driving (FSD) unter Präsident Trump voraussichtlich gelockert wird, so TipRanks weiter. Laut Aussagen von Ives könnte Tesla trotz der Konkurrenz durch Waymo in den nächsten zehn Jahren rund 70 Prozent des globalen Marktes für autonome Fahrzeuge erobern. Er erwartet ausserdem, dass der Einsatz von FSD auf über 50 Prozent steigen wird, was Geschäftsmodell und Margen des Unternehmens deutlich verbessern könnte.

Der Wedbush-Analyst bewertet die derzeitige Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen US-Dollar als Ausgangspunkt und schätzt, dass Tesla 2026 bis zu 3 Billionen US-Dollar erreichen könnte. Er beschreibt 2026 als entscheidendes Jahr für Tesla, in dem Robotaxis schneller auf den Markt kommen werden und die Produktion des Cybercab beginnt. Experten gehen davon aus, dass das US-Unternehmen seine Testungen ausbauen wird und so den Weg für das Cybercab Model ebnen will, so ein Bericht auf Reuters.

Ives erwartet, dass Tesla bei seiner KI-Strategie deutliche Fortschritte machen wird und 2026 den Schwerpunkt auf Autonomie und Robotik legen wird. Seiner Einschätzung nach könnte dies einen Wendepunkt markieren, der das zukünftige Wachstum und die strategische Ausrichtung des Unternehmens entscheidend prägen wird.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Nach Tesla? Warum Palantir das Potenzial zur neuen Kult-Aktie hat
BYD vs. Tesla: Wer dominiert wirklich Chinas NEV-Markt?
Tesla-Aktie im Fokus: Bill Ackman bringt SpaceX-Börsengang per SPARC ins Spiel

Bildquelle: Kevork Djansezian/Freier Fotograf/Getty Images,Nadezda Murmakova / Shutterstock.com,Scott Olson/Getty Images,Tobias Arhelger / Shutterstock.com