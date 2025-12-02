Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
65.90CHF
-0.35CHF
-0.53 %
02.12.2025
SWX
03.12.2025 07:46:01
Fraport Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 77 auf 83 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Bei den Frankfurtern setzt Analystin Elodie Rall für das Jahr 2026 und auch die Folgejahre auf eine positive Barmittelentwicklung. Fraport ist in ihrem Ausblick vom Dienstagabend Favorit unter Europas Flughafenaktien./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 20:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
83.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
71.00 €
|
Abst. Kursziel*:
16.90%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
73.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.77%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fraport AG
|
30.11.25
|Fraport-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
28.11.25
|Fraport-Aktie im Plus: Frankfurter Flughafenbetreiber erweitert Brasilien-Portfolio (Dow Jones)
|
26.11.25
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
|
25.11.25
|MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Fraport-Aktie wenig verändert: Sanierung von Terminal 2 beginnt planmässig 2028 (Dow Jones)
|
20.11.25
|Fraport-Chef erwartet pünktlichere Flüge mit neuem Terminal (AWP)
|
19.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Gewinne in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Fraport AG
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Fraport Sell
|UBS AG
|18.11.25
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
