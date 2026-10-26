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Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

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26.10.2026 17:14:06

Fraport Overweight

Fraport
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege auf bereinigter Basis um ein halbes Prozent unter den Erwartungen, inklusive eines Einmaleffekts aus einem Anteilsverkauf aber 3,7 Prozent darüber, schrieb Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine positive Kursreaktion spiegele wohl die Annahme der Anleger wider, dass der bestätigte Ausblick eine Indikation dafür sei, dass der Free Cashflow im dritten Quartal stark ausfallen dürfte. Der Flughafenbetreiber habe zuvor bereits angedeutet, dass dies für das Jahres-Cashflowziel notwendig sei./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 15:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
81.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
61.55 € 		Abst. Kursziel*:
31.60%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
63.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
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