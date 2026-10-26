Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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Fraport Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport vor den am 4. November erwarteten Quartalszahlen von 85 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Er habe angesichts einer langsameren Erholung am Standort Frankfurt - bedingt durch weitere Kapazitätskürzungen im Winter - seine Schätzungen für das operative Ergebnis der Jahre 2027 und 2028 um jeweils rund 2 Prozent gesenkt, schrieb Graham Hunt am Dienstag./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:22 /
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Buy
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
62.85 €
|
Abst. Kursziel*:
19.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
62.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.81%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
26.10.26
|Anteilsverkauf treibt Fraport-Gewinn im Sommer nach oben - Kurssprung (AWP)
|
26.10.26
|EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Vorläufige Geschäftszahlen Q3 2026 (EQS Group)
|
26.10.26
|EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary Figures 3Q 2026 (EQS Group)
|
22.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Fraport-Aktie steigt: Flughafen Frankfurt verringert Flugangebot im Winter (AWP)
|
20.10.26
|MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15.10.26
|MDAX aktuell: MDAX legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Fraport AG
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|30.09.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|56.55
|2.54%
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|07:55
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Jefferies & Company Inc.
Fraport Buy
|07:51
|
Jefferies & Company Inc.
HSBC Holdings Hold
|07:50
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JP Morgan Chase & Co.
AstraZeneca Overweight
|07:32
|
JP Morgan Chase & Co.
VINCI Neutral
|07:31
|
JP Morgan Chase & Co.
HSBC Holdings Neutral
|07:30
|
RBC Capital Markets
AstraZeneca Outperform
|07:29
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
flatexDEGIRO Buy