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Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

56.55
CHF
1.40
CHF
2.54 %
26.10.2026
SWX
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27.10.2026 07:55:55

Fraport Buy

Fraport
57.06 CHF 1.10%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport vor den am 4. November erwarteten Quartalszahlen von 85 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Er habe angesichts einer langsameren Erholung am Standort Frankfurt - bedingt durch weitere Kapazitätskürzungen im Winter - seine Schätzungen für das operative Ergebnis der Jahre 2027 und 2028 um jeweils rund 2 Prozent gesenkt, schrieb Graham Hunt am Dienstag./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:22 /
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:22 /

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fraport AG Buy
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
62.85 € 		Abst. Kursziel*:
19.33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
62.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.81%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:55 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
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