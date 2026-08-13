EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag massiv unter Druck

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 6,1 Prozent auf 3,62 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'337 Punkten notiert. In der Spitze büsste die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,57 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 702'836 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 101,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,18 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 12,17 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 06.05.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,18 EUR vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -21,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 199.98 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 156.64 Mio. EUR.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,172 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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