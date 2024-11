FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec angesichts des Interesses von Halozyme mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Sell" belassen. Die Offerte folge nach Bekanntmachung der Zehn-Prozent-Beteiligung von Triton am Hamburger Wirkstoffforscher, schrieb Analyst Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die Evotec-Aktie befinde sich nun in einer "speziellen Situation", und eine mögliche Übernahme habe bereits dazu geführt, dass sich der Kurs von den Fundamentaldaten abgekoppelt habe. Friedrichs betonte, sein Kursziel sei von möglichen Übernahme-Meldungen nicht beeinträchtigt./ajx/ag;