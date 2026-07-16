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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

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16.07.2026 10:01:52

EVOTEC SE Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evotec nach der jüngsten Gewinnwarnung des Pharma-Wirkstoffforschers von 4,50 auf 3,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Grund und Ausmaß der Prognosesenkung hätten ihn überrascht, schrieb Fynn Scherzler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
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EVOTEC SE 		Analyst:
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