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XETRA-Handel im Blick 13.08.2026 15:58:16

Freundlicher Handel: SDAX legt am Nachmittag zu

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Der SDAX gewinnt derzeit an Fahrt.

OHB
237.23 CHF -1.00%
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Um 15:40 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0.75 Prozent aufwärts auf 18’641.60 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 94.065 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.518 Prozent auf 18’598.53 Punkte an der Kurstafel, nach 18’502.64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18’679.22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’591.47 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 0.314 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’286.12 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’221.16 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 17’073.11 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.41 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Vincorion (+ 12.23 Prozent auf 21.66 EUR), INDUS (+ 7.33 Prozent auf 32.95 EUR), secunet Security Networks (+ 4.75 Prozent auf 194.20 EUR), Sixt SE St (+ 4.45 Prozent auf 75.15 EUR) und GFT SE (+ 3.86 Prozent auf 22.85 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-7.84 Prozent auf 3.55 EUR), Energiekontor (-6.96 Prozent auf 32.10 EUR), LPKF Laser Electronics (-3.65 Prozent auf 15.85 EUR), ASTA Energy Solutions (-2.55 Prozent auf 53.40 EUR) und Springer Nature (-1.96 Prozent auf 20.00 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 1’507’903 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die OHB SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.121 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 7.70 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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