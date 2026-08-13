EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verliert am Vormittag

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 3,82 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'293 Punkten steht. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,70 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 178'065 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 7,30 EUR markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 91,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2026 bei 3,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 16,90 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 06.05.2026 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,69 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 156.64 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -21,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 199.98 Mio. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -1,172 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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