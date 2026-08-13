EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.08.2026 09:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verliert am Vormittag
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 3,82 EUR ab.
Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 3,82 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'293 Punkten steht. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,70 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 178'065 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.
Bei 7,30 EUR markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 91,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2026 bei 3,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 16,90 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 06.05.2026 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,69 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 156.64 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -21,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 199.98 Mio. EUR umsetzen können.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -1,172 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren verloren
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 5 Jahren gekostet
So schätzen die Analysten die EVOTEC SE-Aktie im Juli 2026 ein
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
13.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
13.08.26
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Nachmittag deutlich nach (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel: SDAX legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
13.08.26
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag massiv unter Druck (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
13.08.26
|XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
Analysen zu EVOTEC SE
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.