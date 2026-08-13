Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.58 Prozent auf 18’609.83 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 94.065 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.518 Prozent auf 18’598.53 Punkte an der Kurstafel, nach 18’502.64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18’641.86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’598.53 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 0.484 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18’286.12 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der SDAX mit 18’221.16 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der SDAX mit 17’073.11 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.23 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit JOST Werke (+ 4.68 Prozent auf 58.10 EUR), Sixt SE St (+ 4.45 Prozent auf 75.15 EUR), INDUS (+ 4.40) Prozent auf 32.05 EUR), Hypoport SE (+ 3.78 Prozent auf 87.95 EUR) und Vincorion (+ 3.73 Prozent auf 20.02 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Energiekontor (-6.67 Prozent auf 32.20 EUR), grenke (-4.58 Prozent auf 11.24 EUR), Eckert Ziegler (-3.05 Prozent auf 13.33 EUR), CEWE Stiftung (-1.45 Prozent auf 95.30 EUR) und EVOTEC SE (-1.30 Prozent auf 3.80 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 197’021 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie weist im SDAX mit 5.121 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch