Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’475 0.2%  SPI 20’413 0.2%  Dow 53’840 0.1%  DAX 26’300 -0.1%  Euro 0.9386 0.1%  EStoxx50 6’545 0.2%  Gold 4’351 -1.3%  Bitcoin 51’587 0.1%  Dollar 0.8141 0.1%  Öl 87.1 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Sandoz124359842Swiss Re12688156Idorsia36346343Novartis1200526Partners Group2460882Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Keine neue Dotcom-Blase? Diese Gründe unterscheiden die KI-Rally von damals
Feste vs. flexible Gewichtung: Multi-Asset-ETFs im Vergleich
Grosse Käufer treiben Hoffnung: Ethereum vor möglicher Bodenbildung
Bitwise-CIO sieht mehrere Anzeichen für Bitcoin-Trendwende
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Suche...
Plus500 Depot

HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SDAX-Kursentwicklung 13.08.2026 09:28:22

Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Anleger in Frankfurt schicken den SDAX am Morgen erneut ins Plus.

HAMBORNER REIT
4.05 CHF -0.17%
Kaufen Verkaufen

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.58 Prozent auf 18’609.83 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 94.065 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.518 Prozent auf 18’598.53 Punkte an der Kurstafel, nach 18’502.64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18’641.86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’598.53 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 0.484 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18’286.12 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der SDAX mit 18’221.16 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der SDAX mit 17’073.11 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.23 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit JOST Werke (+ 4.68 Prozent auf 58.10 EUR), Sixt SE St (+ 4.45 Prozent auf 75.15 EUR), INDUS (+ 4.40) Prozent auf 32.05 EUR), Hypoport SE (+ 3.78 Prozent auf 87.95 EUR) und Vincorion (+ 3.73 Prozent auf 20.02 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Energiekontor (-6.67 Prozent auf 32.20 EUR), grenke (-4.58 Prozent auf 11.24 EUR), Eckert Ziegler (-3.05 Prozent auf 13.33 EUR), CEWE Stiftung (-1.45 Prozent auf 95.30 EUR) und EVOTEC SE (-1.30 Prozent auf 3.80 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 197’021 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie weist im SDAX mit 5.121 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Eckert & Ziegler

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Eckert & Ziegler

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
02.02.26 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.25 Eckert & Ziegler Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.25 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

13.08.26 Logo WHS Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
13.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Versicherer – Ein Sektor in Rekordlaune/Energie – Zwei Welten unter Strom
13.08.26 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
13.08.26 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
13.08.26 SMI legt Rückwärtsgang ein
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’080.18 19.79 SEBWZU
Short 15’398.95 13.76 SYBB4U
Short 15’951.80 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.93 SXBF7U
Long 13’596.71 13.96 S0BF1U
Long 13’016.48 8.97 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

HelloFresh am 13.08.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Aktien New York Schluss: Unternehmensausblicke hieven Tech-Sektor höher
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Nachmittag
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Goldpreis: Ist der stärkste Belastungsfaktor nach den Inflationsdaten überwunden?
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Bitwise-CIO sieht mehrere Anzeichen für Bitcoin-Trendwende

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SDAX 18’553.07 0.27%