NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Charles Weston passte seine Prognosen und das Bewertungsmodell an die jüngsten Quartalszahlen des Wirkstoffentwicklers an. Er ist weiterhin der Ansicht, dass Evotec über noch verborgene Werte verfügt, schrieb der Analyst in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx;