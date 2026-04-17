EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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20.04.2026 11:34:02
EVOTEC SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Charles Weston passte seine Prognosen und das Bewertungsmodell an die jüngsten Quartalszahlen des Wirkstoffentwicklers an. Er ist weiterhin der Ansicht, dass Evotec über noch verborgene Werte verfügt, schrieb der Analyst in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 19:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5.34 €
|
Abst. Kursziel*:
87.27%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
5.37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
86.39%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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