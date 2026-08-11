TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der EVOTEC SE-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die EVOTEC SE-Anteile bei 4.23 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVOTEC SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2’364.625 EVOTEC SE-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’645.07 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 10.08.2026 auf 3.66 EUR belief. Das entspricht einer Einbusse um 13.55 Prozent.

Der EVOTEC SE-Wert an der Börse wurde auf 615.28 Mio. Euro beziffert. Das Börsendebüt der EVOTEC SE-Aktie fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des EVOTEC SE-Papiers lag beim Börsengang bei 12.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch