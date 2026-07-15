Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’307 0.5%  SPI 20’110 0.4%  Dow 52’659 0.3%  DAX 25’000 -0.6%  Euro 0.9242 0.1%  EStoxx50 6’266 -0.2%  Gold 4’028 -0.8%  Bitcoin 52’091 0.0%  Dollar 0.8059 0.1%  Öl 84.7 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie: Darum zählen Auslieferungen für Anleger kaum noch
All for One Group-Aktie im Blick: Diese Details zum VINCI-Angebot zählen für Aktionäre
ETF des Monats Juli 2026: Europas übersehene Nebenwerte
TSMC-Aktie: Umsatzprognose angehoben
BYD-Aktie im Aufwind: Ungarns Ex-Aussenminister heuert bei chinesischem Autobauer an
Suche...

EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

3.14
CHF
-0.27
CHF
-7.98 %
15.07.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.07.2026 07:38:00

EVOTEC SE Hold

EVOTEC
3.18 CHF -1.70%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Evotec von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 9,40 auf 3,60 Euro gesenkt. Die jüngst gekappten Zielvorgaben offenbarten eine starke Abhängigkeit des Dienstleisters für die Biotech- und Pharmabranche von noch nicht in trockenen Tüchern befindlichen Verträgen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstag. In einer Telefonkonferenz habe das Management aber darauf hingewiesen, dass die Gewinnwarnung zeitliche Gründe habe, keine strukturellen./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
3.60 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3.49 € 		Abst. Kursziel*:
3.03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.14%
Analyst Name::
Christian Ehmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse