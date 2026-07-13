NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach einer weiteren massiven Prognosesenkung mit einem Kursziel von zunächst 10 Euro erst einmal auf "Outperform" belassen. Analyst Charles Weston hob aber in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar hervor, dass die Dynamik im Basisgeschäft Discovery & Preclinical Development (D&PD) mit deutlich gestiegenen Auftragszahlen sogar angezogen habe. Bezüglich der laut Management vor allem verzögerten Einkünfte aus dem Partnergeschäft müsse man aber bei den Anlegern einiges an Vertrauensarbeit leisten./rob/ag/mis;