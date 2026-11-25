Das Evonik-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26.13 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Evonik-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.827 Evonik-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 70.61 EUR, da sich der Wert einer Evonik-Aktie am 24.11.2026 auf 18.45 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 70.61 EUR entspricht einer negativen Performance von 29.39 Prozent.

Der Marktwert von Evonik betrug jüngst 8.57 Mrd. Euro. Der Evonik-Börsengang fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Evonik-Papiers lag damals bei 33.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch