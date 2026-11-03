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03.11.2026 10:55:07
Evonik Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) sei knapp unter der Konsensschätzung ausgefallen, schrieb Helena Xu in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Buy
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.82 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.03%
|
Analyst Name::
Helena Xu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
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|10:55
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Evonik Underweight
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|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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