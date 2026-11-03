Evonik 19.07 CHF 0.31% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) sei knapp unter der Konsensschätzung ausgefallen, schrieb Helena Xu in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.