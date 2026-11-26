Um 09:10 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 1.88 Prozent auf 29’132.26 Punkte an. Die MDAX-Mitglieder sind damit 325.716 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1.20 Prozent auf 28’937.84 Punkte an der Kurstafel, nach 28’595.47 Punkten am Vortag.

Bei 29’159.79 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 28’937.84 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der MDAX bereits um 1.10 Prozent zu. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 26.10.2026, bei 30’287.68 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 26.08.2026, einen Stand von 32’521.35 Punkten auf. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 29’220.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.96 Prozent nach unten. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern markiert.

MDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 4.48 Prozent auf 80.68 EUR), JENOPTIK (+ 4.39 Prozent auf 32.84 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.16 Prozent auf 42.52 EUR), Salzgitter (+ 4.07 Prozent auf 42.48 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3.86 Prozent auf 96.80 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen United Internet (-0.57 Prozent auf 24.30 EUR), Evonik (+ 0.05 Prozent auf 18.52 EUR), Delivery Hero (+ 0.16 Prozent auf 36.64 EUR), TUI (+ 0.35 Prozent auf 6.85 EUR) und freenet (+ 0.40 Prozent auf 24.80 EUR).

Welche MDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 261’409 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39.583 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.14 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch