Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr 2.14 Prozent auf 29’206.57 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 325.716 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1.20 Prozent auf 28’937.84 Punkte an der Kurstafel, nach 28’595.47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 29’267.76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28’937.84 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 1.35 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 26.10.2026, einen Stand von 30’287.68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32’521.35 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 26.11.2025, einen Stand von 29’220.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5.72 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Aroundtown SA (+ 6.37 Prozent auf 1.77 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5.79 Prozent auf 98.60 EUR), JENOPTIK (+ 5.53 Prozent auf 33.20 EUR), DEUTZ (+ 5.26 Prozent auf 8.00 EUR) und CTS Eventim (+ 4.40 Prozent auf 65.20 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil TUI (-0.29 Prozent auf 6.80 EUR), Lufthansa (+ 0.14 Prozent auf 8.71 EUR), Talanx (+ 0.15 Prozent auf 132.70 EUR), Delivery Hero (+ 0.16 Prozent auf 36.64 EUR) und Evonik (+ 0.27 Prozent auf 18.56 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 973’070 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39.583 Mrd. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch