Die dritte Tranche von brutto 5,5 Millionen Euro soll nun bis spätestens Ende Dezember 2026 gezeichnet werden, wie Newron in einem Communiqué vom Freitag schrieb.

Die Mittel sollen die Phase-III-Studien mit Evenamide gegen behandlungsresistente Schizophrenie finanzieren. Bei positiven Studienergebnissen soll die Investorengruppe nach deren Veröffentlichung weitere neue Aktien für insgesamt 12 Millionen Euro zeichnen.

Die Newron-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise 4,4 Prozent höher bei 8,07 Franken.

awp-robot/hr

Bresso (awp)