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27.11.2026 13:25:36
Newron-Aktie gewinnt: Finanzierung für Schizophrenie-Studien angepasst
Newron hat mit einer Investorengruppe die Bedingungen der im Februar vereinbarten Finanzierung von bis zu 38 Millionen Euro angepasst.
Die Mittel sollen die Phase-III-Studien mit Evenamide gegen behandlungsresistente Schizophrenie finanzieren. Bei positiven Studienergebnissen soll die Investorengruppe nach deren Veröffentlichung weitere neue Aktien für insgesamt 12 Millionen Euro zeichnen.
Die Newron-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise 4,4 Prozent höher bei 8,07 Franken.
awp-robot/hr
Bresso (awp)
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