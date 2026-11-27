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27.11.2026 13:28:44
Brenntag SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
Die Brenntag SE-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 76 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Suhasini Varanasi rechnet mit einem soliden Jahresfinale des Chemikalienhändlers. Mit Blick auf 2027 gebe es enorme Unsicherheiten für die Preis- und Volumenentwicklung, schrieb sie am Donnerstag. Sie bleibt allerdings optimistisch, da die Einkaufsmanagerindizes in Europa und den USA über der Expansionsschwelle liegen.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Brenntag SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 13:11 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.1 Prozent auf 56.62 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 32.46 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38’128 Brenntag SE-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 18.1 Prozent nach oben. Brenntag SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2027 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 16:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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